Премьера коллекции скульптур Даши Намдакова состоялась в Иркутске при поддержке Марины Седых

Новую коллекцию скульптур Даши Намдакова «Ясновидение» впервые представили в Иркутске. Премьера состоялась в галереи В. Бронштейна при поддержке генерального директора АО «ИНК-Капитал», мецената, почетного гражданина Иркутской области Марины Седых.

Серия скульптур выполнена из дерева, по форме напоминающая маски. Их прообразом стали бурятские онгоны, которые используются в сакральных обрядах.

– Если ты нашел свой художественный язык, и он стал известным, узнаваемым, всегда сложно меняться. Для меня это был вызов. Я понял, что я ушел в зону комфорта и захотел сделать что-то новое. Тогда я решил двигаться к новым материалам – выбор пал на дерево, – поделился Даши Намдаков.

Новую коллекцию скульптор посвятил теме ясновидения – способности «видеть» за пределами физического мира и чувствовать связь с миром духовным.

– Мы с Даши и его семьей большие друзья, я знаю и люблю его работы. Даши начинал в Иркутске, здесь в 2000 году состоялась его персональная выставка. И поэтому я очень рада, что в нашем городе проходит мировая премьера. Я видела скульптуры еще в процессе создания. Помимо того, что это совсем другой материал, это еще и гигантский труд. Работать с деревом очень сложно. Однако Даши это удалось – в каждой работе виден его неповторимый стиль, – подчеркнула Марина Седых.

Новую экспозицию работ можно увидеть до 13 октября.