Как на бизнес повлияет запрет торгов долларом и евро?

Повышения цен ждать не стоит, считаю опрошенные «Известиями» участники рынка.

Российские импортеры, продавцы и отраслевые эксперты считают, что прекращение торгов долларами и евро на Московской бирже, не приведет к росту цен и дефициту товаров.

– Мы предусмотрели и защитились от проблем с евро и долларом. Так как закупки ведутся в других валютах, корректировки цен или дефицита мы не ожидаем, – сообщил «Известиям» сотрудник крупного дистрибьютора.

Компания полностью отказалась от евро и доллара, при расчетах используются рубли, юани, дирхамы, воны, добавил он.

Ни о каком дефиците электроники и росте цен на нее в свете прекращения биржевых торгов этими валютами речи не идет – большая часть расчетов уже переведена в юани, отметил аналитик Эльдар Муртазин.

– Более того, есть схемы, при которых деньги, выведенные из России, в сделках не участвуют вообще. Экспортируется некий российский товар, например продукты, а на вырученные средства на месте закупаются гаджеты, которые возвращаются в РФ, – утверждает эксперт.

В целом, возможность купить доллары и евро на бирже или ее отсутствие сейчас практически не влияют ни на рынок, ни на курс валют, полагает Эльдар Муртазин.

Напомним, США ввели новые санкции против России. В расширенные санкционные списки попали десятки физических и сотни юридических лиц. Так, ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).