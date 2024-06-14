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Неплательщикам алиментов откажут в трудоустройстве в каждой третьей компании Иркутска

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, предполагается сделать его открытым для всех. Большинство работодателей в Иркутске не откажут должнику в приеме на работу: 18% точно нет, 49% скорее не откажут. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».

Согласно ТК РФ невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 7% компаний такого кандидата однозначно не примут. Еще 26% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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