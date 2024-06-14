Последствия непогоды устраняют в Иркутске

Накануне в разных районах Иркутска сильным ветром повалены деревья, сломаны крупные ветки. Об этом рассказали в мэрии.

Городские службы оперативно выезжали на место для того, чтобы распилить и вывезти поврежденные зеленые насаждения с проезжей части, тротуаров. Такие работы провели на улицах Розы Люксембург, Свердлова, Декабрьских Событий, Депутатская, Лермонтова, 2-я Железнодорожная, Грибоедова, на бульваре Гагарина.

В результате сильных порывов оторваны элементы крыши здания на улице Байкальской. Работники УК, в чьем ведении находится объект, огородили поврежденный участок. Запланированы восстановительные работы.