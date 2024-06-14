Обучение в ведущих вузах России подорожало до 20%

Рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные RAEX.

В МФТИ стоимость обучения по направлению «прикладная математика и физика» увеличилась до 467 000 руб., «информатика и вычислительная техника» – до 519 000 руб., а «ядерная физика и технологии» – до 605 000 руб.

В МГИМО стоимость обучения на некоторых программах возросла на 4,5-13%. В УрФУ стоимость программ «прикладная математика» и «математика и компьютерные технологии» также поднялась. В СПбГУ и СПбПУ цены выросли на 4,5%, в НИУ ВШЭ и ТГУ – на 6,5%.

МГУ и МИФИ пока не обновили информацию о стоимости обучения.

Напомним, что неизменный лидер рейтинга по уровню зарплат выпускников IT-специальностей от SuperJob – Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 30 000 рублей (+11%) и составляет 300 000 рублей в месяц.

Второе место – у Университета ИТМО со средней заработной платой выпускников в 260 000 рублей в месяц (+25 000 рублей/+11%).

На третьем месте сразу четыре вуза: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».