Гастрономический фестиваль «Сытый Бабр» пройдет в Иркутске с 15 по 16 июня

Это ежегодное мероприятие представляет собой большой фудкорт под открытым небом, на котором представлены различные варианты уличной еды, а также локальные, трендовые и экспериментальные блюда. Об этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

На фестивале планируется поставить рекорд России по наибольшему количеству приготовленных пицц, состоятся гастрономические лектории с дегустациями «Сибирский фьюжен», битва поваров и ряд других тематических событий.

– В этом году гастрономический фестиваль «Сытый Бабр» планируют посетит 20-25 тысяч человек, мероприятие такого масштаба отражает семейные ценности через гастрономическую культуру. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов, – прокомментировала руководитель службы Ольга Степанова.

Площадкой гастрономического фестиваля «Сытый Бабр» станет площадь возле памятника Александру III.

Напомним, что по результатам Всероссийского конкурса «Торговля России 2024», организатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, гастрономический фестиваль «Сытый Бабр» вошел в число победителей в номинации «Лучший торговый фестиваль».