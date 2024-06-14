ВТБ поддержал Братский экономический форум

ВТБ поддержал VII Братский экономический форум. Площадка объединила около 350 делегатов из России, Монголии и Китая, в работе приняли участие представители более 170 предприятий и 16 муниципалитетов Иркутской области. Обсудили экономические вопросы, укрепили международные связи. На площадке были подписаны несколько соглашений, направленных на развитие города и качество жизни братчан.

ВТБ не только оказал помощь в организации масштабного события, но и организовал стратегическую сессию, которую провел главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Он представил макроэкономический анализ российской экономики и прогнозы развития страны на ближайшую перспективу.

«Банк планирует продолжать поддерживать проекты, направленные на развитие туристической, сельскохозяйственной и других отраслей Иркутской области. В том числе мы готовы предложить свои ресурсы и возможности бизнесу Братска и Братского района. Особое внимание в сегодняшних условиях мы уделяем вопросам сопровождения внешнеэкономической деятельности предприятий и организации международных расчетов с помощью зарубежной инфраструктуры банка. Уверена, что наше участие позволит увеличить объем бизнеса компаниям Иркутской области», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.