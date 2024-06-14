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Агроном из Иркутской области получила взятки на 1,1 млн рублей

В Иркутской области осуждена бывшая сотрудница филиала Всероссийского центра карантина растений за получение взятки в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с февраля 2018 года по декабрь 2020 года женщина, занимая должность агронома, ежемесячно незаконно получала от предпринимателя, который занимался экспортом лесоматериалов, деньги за содействие в скорейшем оформлении заключений о карантинном фитосанитарном состоянии экспортируемой лесопродукции. Общая сумма взятки составила более 1,1 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд взыскал с осужденной в доход государства деньги в размере полученной взятки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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