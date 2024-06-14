В Иркутске в выходные пройдет гастрономический фестиваль

15 и 16 июня в Иркутске состоится большой гастрономический фестиваль «Сытый бабр». Мероприятие пройдет на площади у памятника Александру III, рассказали в пресс-службе мэрии.

Основная программа начнется в 12:00. В это время начнут работать интерактивные локации для детей и взрослых, лектории. Все два дня будет организован фудкорт под открытым небом, где можно попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и экспериментальные блюда. Также гости смогут принять участие в конкурсах по поеданию тортов, пиццы и хинкалей на время, в розыгрышах призов. На главной сцене состоится концерт.

Кроме того, желающие бесплатно продегустируют блюда от иркутских шеф-поваров. Они представят колорит байкальской кухни, расскажут, что ели сибирские купцы. Запланировано изготовление 500 литров окрошки на квасе, которой будут угощать посетителей.

В рамках праздника пройдут мастер-классы. На площадке будет работать выставка-ярмарка «Иркутский Арбат», где местные товаропроизводители и ремесленники представят свою продукцию.

15 июня в 14:00 финалисты первого городского конкурса «Шаг в профессию» приготовят блюда по своим семейным рецептам. Их смогут попробовать гости фестиваля. А в 16:00 на главной сцене наградят победителей и объявят имя участника, который отправится в Уфу на конгресс Национальной ассоциации кулинаров России.

Программа продолжится 16 июня с 12:00 до 21:00. В этот день в 13:00 жителей и гостей города приглашают понаблюдать за битвой поваров. Участие в ней примут шесть команд: сотрудники муниципального предприятия «Комбинат питания г. Иркутска» – повара школ, детских садов и мэрии. Из них в финал выйдут три коллектива. Им предстоит создать кулинарные шедевры из того, что будет спрятано в «черном ящике». Список продуктов они узнают лишь за 10 минут до начала тура.