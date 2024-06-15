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В Иркутской области выросло число людей, укушенных клещами

За прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 1681 житель, в том числе 376 детей. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общее число пострадавших с начала года – 10931, в 2023 году за аналогичный период было зафиксировано 7883 обращения.

Зарегистрировано 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 12 случаев  – клещевым энцефалитом и девять – риккетсиозом. Укусы насекомых наблюдаются на большинстве территорий области.

Лабораторные исследования 7601 клеща показали, что 2239 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 61 – вирусным клещевым энцефалитом, 554 – другими инфекциями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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