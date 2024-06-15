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Названо количество 100-балльников в Иркутской области по обязательным ЕГЭ

Стали известны результаты обязательных ЕГЭ по русскому языку и профильной математике в Иркутской области. Подробности сообщили в региональном правительстве.

«Максимального результата по ним в 100 баллов добились 42 выпускника Приангарья. выпускники-стобалльники заканчивают школы Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, а также Слюдянского, Усть-Кутского и Шелеховского районов», – говорится в сообщении.

Кроме того, есть  первая в 2024 году двухсотбалльница: это выпускница Шелеховского лицея Яна Сидорова. Девушка сдала на стобалльный результат два предмета: литературу и русский язык.

Всего на сегодня по итогам трех экзаменационных дней государственной итоговой аттестации в Приангарье 82 выпускника получили сто баллов на ЕГЭ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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