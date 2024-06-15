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Несколько образовательных учреждений Иркутской области будут сотрудничать с Китаем

Соглашения о сотрудничестве Приангарья и Китайской Народной Республики в сфере образования заключены в рамках визита иркутской делегации в КНР, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В частности, на площадке Пекинского университета внешней экономики и торговли (ПУВЭТ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между этим китайским вузом и Байкальским государственным университетом (БГУ).

Университеты с 2015 года являются партнерами и совместно реализуют востребованные программы двойного дипломирования по направлениям «Менеджмент», «Экономика» и «Торговое дело». Российские студенты изучают китайский язык и имеют возможность за четыре года обучения на программах двойных дипломов получить дипломы – БГУ и ПУВЭТ. В соглашение вошел комплекс новых направлений совместной деятельности.

Также будут сотрудничать Иркутский колледж экономики сервиса и туризма (ИКЭСТ) и колледж Яньцин № 1 в Пекине в сфере подготовки кадров для туристической сферы – заключено соответствующее соглашение.

Стороны выразили уверенность, что партнерские отношения колледжей позволят на постоянной основе вести обмен лучшими практиками в сфере подготовки молодых кадров для туристической отрасли, которая востребована и динамично развивается в обеих странах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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