Жара до +30 градусов ожидается в Иркутске в субботу

Синоптики озвучили прогноз на ближайшую субботу в Иркутской области. По данным регионального Гидрометцентра, на нескольких территориях прогнозируются высокие температуры.

По области ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. В северных и верхнеленских районах местами кратковременные дожди, ночью в Катангском, днем в Киренском и северо-восточных районах умеренные, местами сильные осадки.

В отдельных районах грозы, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. В северных и верхнеленских районах вероятны порывы 15-20 м/с. Температура ночью в среднем составит +11,+16°, при прояснении +3,+8°, днем +26,+31°, при облачной погоде +18,+23°, в Катангском районе +13,+18°.

В Иркутске будут переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +28,+30°.