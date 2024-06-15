Фонд «Экология» очистит более 25 км берегов рек в 2024 году

На полях форума «Лучшие социальные проекты России» директор Фонда «Экология» Россельхозбанка Эльмира Морозова поделилась планами организации, а также подвела итоги реализации проектов с начала 2024 года.

РСХБ вкладывает в понятие ESG не только определённый уровень социально-экономического благополучия, но и экологические условия, напрямую влияющие на здоровье и продолжительность жизни людей. Банк совместно с Фондом «Экология» за 5 месяцев 2024 года провел 83 экомероприятия в 80 регионах страны: среди них поддержка 12 приютов для животных и посадка более 44 тыс. деревьев.

«Год только начался, впереди осенняя посадка деревьев, однако уже можно говорить, что банк и Фонд «Экология» нарастили масштабы деятельности по охране окружающей среды. В этом году работники и волонтеры высадили уже 44 тыс. саженцев. К концу года этот показатель превысит 120 тыс. деревьев. Мы планируем продолжать данные экологические инициативы, направленные на поддержку биоразнообразия и охрану окружающей среды, а также займемся продвижением экоповестки в молодежную среду. Сегодня каждому под силу внести свой вклад в будущее страны, а современные платежные технологии могут нам в этом помочь», - отметила Эльмира Морозова.

Согласно плану Фонда «Экология», в этом году планируется реализовать 11 мероприятий по очистке берегов водоемов, а общая протяженность очищенных водных территорий превысит 25 км. Экологический эффект смогут почувствовать более 10 млн человек, проживающих в этих регионах.

В рамках взаимодействия с Русским географическим обществом Фонд «Экология» также планирует благоустроить 5 родников в Республиках Башкортостан, Чувашия, Татарстан, Чечня и в Волгоградской области. Проект позволит обеспечить доступ к природным источникам с чистой и полезной питьевой воды населению данных регионов.

В рамках реализации проектов по сохранению биоразнообразия планируется выпустить более 70 тыс. мальков краснокнижного сибирского осетра в озеро Байкал, это превысит количество выпущенных в прошлом году мальков более чем в три раза. Средства на финансирование данных инициатив были пожертвованы клиентами Россельхозбанка и неравнодушными людьми. Реализация сбора средств стала возможна благодаря уникальным банковским продуктам РСХБ - дебетовой карте «Экокарта», сертификатам фонда - «Выпусти Мальков», пожертвованию баллов в программе лояльности Урожай.

Всероссийская премия «Лучшие социальные проекты России» проводится с 2012 года. Она создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса.