Продуктовый павильон с продавцом внутри загорелся в Иркутске

Сегодня ночью на улице Безбокова в Иркутске произошло возгорание в продуктовом павильоне, в котором находился продавец. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Первым пожар заметил очевидец. Он, увидев дым, выломал дверь, услышал хрипы человека. Прикрыв футболкой нос и рот, мужчина зашел в задымленное помещение, нашел женщину и вытащил ее на свежий воздух. Пострадавшая была без сознания.

Прибывший на место вызова дежурный караул пожарной охраны оказал продавцу помощь, затем передал ее бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Спасатели выразили мужчине благодарность.

Известно, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.