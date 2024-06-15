В Иркутске поймали водителя Mercedes-Benz, который ездил с буквами «ХО» вместо номеров

Водителя премиального автомобиля Mercedes-Benz привлекли к ответственности за езду по Иркутску с двумя буквами вместо номеров. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Нарушителя нашли по фотографиям в соцсетях. На них было видно, как водитель ездит по городу с надписью «ХО» вместо номеров. Личность автомобилиста установлена – им оказался 35-летний житель Иркутского района, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное нарушение. Его ждет административное наказание.

«Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», – говорится в сообщении.