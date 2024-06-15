Свыше 100 млн рублей заплатят врачам в Иркутской области за работу в сельской местности

В Иркутской области в 2024 году на выплаты врачам за работу в сельской местности по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направят свыше 100 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«Региональные программы, которые предусматривают выплаты от 500 тыс. до 2 млн рублей, позволяют укомплектовать медучреждения сельских населенных пунктов и городов с населением до 50 тыс. человек. Многие медработники положительно отзываются об этих мерах соцподдержки. В этом году ими могут воспользоваться свыше 120 медицинских работников, в бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено свыше 100 млн рублей», – отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.

Также в Приангарье с 2024 года действуют новые меры социальной поддержки. Теперь медработникам доступны дополнительные выплаты на строительство или покупку жилья. А у определенных групп медработников есть возможность безвозмездно получить в собственность жилые помещения из спецфонда региона.

По данным правительства Иркутской области, получить от 1 до 2 млн рублей смогут врачи, прибывшие на работу в города с населением от 50 до 100 тыс. человек. Там же средний медперсонал может рассчитывать на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, а сотрудники ФАПов и фельдшерских здравпунктов — 500 тыс. рублей.

Миллион рублей могут получить врачи и 500 тыс. рублей средние медработники, прибывшие на работу в города с населением до 50 тыс. человек, которые расположены в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.