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В Иркутске на 20% выполнили капитальный ремонт путепровода на Батарейной

Капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной выполняют в Иркутске. Его проводит подрядная организация МУП «Служба эксплуатации мостов». Подробности рассказали  в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на объекте демонтируют старые конструкции: разобрана часть балок. Запланирован снос аналогичных строений над главными путями при помощи консольно-шлюзового крана.

Завершены подготовительные процедуры: раскрепление балок и освобождение от контактной сети. После демонтажа пролетов бригада начнет сооружать ригель и бетонировать конструкции.

Работы на объекте начались 1 апреля. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут, поскольку он сорвал сроки. Новый – выполнил работы на 20%. Обновление сооружение планируют открыть к маю 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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