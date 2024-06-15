В Иркутске на 20% выполнили капитальный ремонт путепровода на Батарейной

Капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной выполняют в Иркутске. Его проводит подрядная организация МУП «Служба эксплуатации мостов». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на объекте демонтируют старые конструкции: разобрана часть балок. Запланирован снос аналогичных строений над главными путями при помощи консольно-шлюзового крана.

Завершены подготовительные процедуры: раскрепление балок и освобождение от контактной сети. После демонтажа пролетов бригада начнет сооружать ригель и бетонировать конструкции.

Работы на объекте начались 1 апреля. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут, поскольку он сорвал сроки. Новый – выполнил работы на 20%. Обновление сооружение планируют открыть к маю 2025 года.