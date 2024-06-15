Аналитики подсчитали доходность и окупаемость частных домов в Иркутске

Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменилась доходность и окупаемость частных домов в различных российских городах, в том числе в Иркутске. Результаты есть у SIA.RU.

В столице Приангарья средняя цена на дом сейчас составляет 5,4 млн рублей, аренда стоит 32,5 тысячи рублей в месяц. Доходность равна 7,3%, окупаемость такого объекта недвижимости составляет 13,7 года.

Выгоднее всего иметь частный дом в Еврейской автономной области: здесь показатель доходности составляет 20,7% годовых, а окупаемость – всего 4,8 года. Далее в списке ­– Кемеровская область – 14,9% и 6,7 года, Приморский край – 14,9% и 6,7 года, Липецкая область –13,9% и 7,2 года, Ивановская область – 13,9% и 7,2 года.

Самый низкодоходный регион – Дагестан, здесь дома приносят всего 2,8% годовых и окупаются целых 35,3 года. Также невыгодно покупать для сдачи в аренду объекты в Мурманской области – 3% и 33,4 года, Москве – 3,8% и 26,4 года, Северной Осетии – 4% и 25,3 года, Севастополе – 4,1% и 24,5 года.