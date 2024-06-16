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Бревна рассыпались на проезжую часть и перекрыли ее в Иркутском районе

Инцидент с участием грузового тягача произошел сегодня утром в микрорайоне Луговое Иркутского района, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Сегодня около 09:00 55-летний у водителя транспортного средства «Шакман», который выезжал из Лугового, опрокинулся прицеп. В результате – бревна, загруженные в кузов, оказались на проезжей части, перекрыв движение транспортного потока.

В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также осуществляют регулирование на данном участке дороги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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