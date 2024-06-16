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Приангарье подписало инвестиционные соглашения с Китаем на 52 млрд рублей

Представители Иркутской области заключили с Китаем 11 документов о сотрудничестве. В частности, три инвестиционных на сумму 50 млрд рублей и пять внешнеторговых контрактов – почти на два млрд рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

<p>Фото с сайта https://irkobl.ru/</p>

Фото с сайта https://irkobl.ru/

Больше всего соглашений подписано по направлениям промышленности и сельского хозяйства – по четыре. В частности, о строительстве Братского металлургического завода, о локализации в Иркутской области предприятия по производству мебели, о намерениях по строительству в регионе птицефабрики.

Кроме того, о поставках из Иркутской области рапса, ячменя, продуктов питания, биологически активных добавок, высокоточных подшипников и импортный контракт на поставку китайского оборудования для производства целлюлозы. Также в рамках визита были заключены договоры на оказание туристических услуг, о сотрудничестве между образовательными организациями.

Напомним, бизнес-делегация, которую возглавляет губернатор Игорь Кобзев, находится в столице КНР в рамках официального визита Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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