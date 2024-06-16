Фестиваль «Энергия+» пройдет в Иркутске: запланированы встречи со знаменитостями

Семейный фестиваль «Энергия+» состоится 12-14 июля в Иркутске. Событие пройдет на площади у памятника Александру III. Подробности рассказал организатор – компания Эн+

В рамках праздника состоятся встречи с актерами, писателями, музыкантами, сценаристами и другими людьми искусства. В 2024 году фестиваль пройдет в формате open-air. Творческие мастерские, книжная секция и активности будут работать на открытом пространстве для всех желающих.

На площадке будет развернуто пять секций – «Арт», «Маркет и фудкорт», «Лекторий и кино», «Книги», «Детская секция». Кроме того, планируется представить арт-объекты из соломы, сгенерированные нейросетью.

Подробная программа праздника будет опубликована позже.