Большинство иркутян критикуют романы между начальниками и подчиненными

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, как работающие жители Иркутска относятся к служебным романам. Результаты есть у SIA.RU.

«26% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 8% опрошенных. 41% уверены в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе», – говорится в сообщении.

К служебным романам между подчиненными и руководителями 14% горожан относятся нейтрально. Только 8% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 56%.

Горожане, имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.