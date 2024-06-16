Новости

Большинство иркутян критикуют романы между начальниками и подчиненными

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, как работающие жители Иркутска относятся к служебным романам. Результаты есть у SIA.RU.

«26% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 8% опрошенных. 41% уверены в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе», – говорится в сообщении.

К служебным романам между подчиненными и руководителями 14% горожан относятся нейтрально. Только 8% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 56%.

Горожане, имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Санкции против Мосбиржи. Что будет с долларом, рублём и евро?
Панику остановили
Обстановка на валютном рынке близка к панической
«Ситуация как в 2022». Аналитики – о причинах укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес