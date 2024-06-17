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РУСАЛ и ЭН+ расскажут о своей стипендиальной программе

Прямой эфир во «Вконтакте» пройдет 17 июня в 15:00 (10:00 по московскому времени).

  • Эксперты расскажут об:
  • условиях получения стипендии;
  • направлениях подготовки, специальностях;
  • сроках подачи заявок.

Об особенностях стипендиальной программы расскажет Марина Деревлева, руководитель департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа, а также представители образовательных учреждений. Личным опытом и секретами успеха поделятся и сами стипендиаты.

Напомним, что предприятия РУСАЛ и Эн+ находятся в десятках городов России, в них работает около 90 тысяч сотрудников. В Стипендиальной программе участвуют 57 вузов. 170 студентов получают стипендию ежегодно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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