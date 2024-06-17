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РБК: Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых

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Счетная палата оценит эффективность налогового режима для самозанятых. Аудиторы спросили работающих на себя, готовы ли они платить налог по более высокой ставке и отчислять на пенсию, сообщает РБК.

Счетная палата оценит эффективность эксперимента по введению налогового режима для самозанятых. Анонимный опрос об удовлетворенности его условиями и необходимости дальнейших модификаций аудиторы разослали гражданам, применяющим специальный режим (РБК ознакомился с анкетой, ее получение подтвердил действующий самозанятый).

Подведение итогов опроса, в том числе формирование результатов и выводов, планируется в ноябре 2024 года, сообщили в Счетной палате. Там обратили внимание, что эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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