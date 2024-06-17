Зарплаты работников ИркАЗа повысили на 17%

Компания провела опережающую индексацию заработных плат работникам производственных предприятий. С 1 июня рабочие Иркутского алюминиевого завода будут получать больше на 17%.

Фото: Cергей Филинин, "Выливка металла"

– Рост качества жизни наших сотрудников и их семей – один из ключевых приоритетов РУСАЛа. Обеспечение достойной оплаты труда остается в фокусе внимания Компании при любых ситуациях на рынках и в мире. Мы достигаем этого за счет комплексного подхода: пересматриваем заработную плату, улучшаем качество городской среды. При этом мы всегда принимаем во внимание уровень жизни в регионе, обеспеченность социальной инфраструктурой, мнение местных сообществ и экспертов. В конечном счете, наша цель – обеспечить достойный доход и комфортные условия каждому сотруднику РУСАЛа, – Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.

РУСАЛ уверенно продолжает выполнять социальные обязательства перед трудовыми коллективами и поддерживать покупательную способность зарплаты заводчанина. Сегодня уровень доходов русаловцев – выше средних региональных показателей.

– Как глава города приветствую то, что на фоне непростой экономической ситуации РУСАЛ снова повышает заработную плату своим работникам. Буквально в ноябре 2023 года было очередное поднятие выплат. И снова правильная и своевременная очередная поддержка наших горожан, которые трудятся на Иркутском алюминиевом заводе, – Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

Несмотря на постоянный рост давления на РУСАЛ на мировых рынках, компания только в 2024 году направит на повышение доходов своих сотрудников 7 млрд рублей.

– Город Шелехов хорошеет с каждым днем, и мы видим, как много делает в этом направлении наша компания – построен современный Медицинский центр помощи и спасения, продолжается ежегодная поддержка образовательных и культурных учреждений, обновляется городская среда, скоро откроет свои двери для спортсменов Центр спортивных единоборств. Постоянно поддерживать города ответственности и сотрудников предприятий – так было заложено еще много лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска – ценить рабочего и город, в котором работаем, – Дмитрий Дрягин, председатель Рабочего совета Иркутского алюминиевого завода.

РУСАЛ продолжает финансировать социальные проекты в городах ответственности и систематически повышает доходы сотрудников. Напомним, что очередное повышение выплат было в декабре 2023 года – компания ввела ежеквартальное премирование работников. Также были увеличены дотации на питание, расходы на санаторно-курортное лечение работников и их детей, иные социальные выплаты.