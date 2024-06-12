Альфа-Банк заключил более 20 соглашений на ПМЭФ-2024

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк подписал соглашения и меморандумы с Правительствами областей, государственными организациями и крупными российскими компаниями.

Альфа-Банк подписал соглашения о сотрудничестве с Правительствами Камчатского края, Республики Коми, Архангельской, Владимирской, Магаданской, Омской и Саратовской областей.

Также на форуме были заключены соглашения с Правительством Москвы о взаимодействии и сотрудничестве с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, с Российским экономическим университетом (РЭУ) им. Плеханова и Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого.

Стратегическим направлением этого года стал Китай. В рамках соглашения о партнерстве с Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития Альфа-Банк получил статус генерального банковского партнера Фонда поддержки программ комитета.

С ПАО «Газпром» подписали меморандум о сотрудничестве — в сфере корпоративного и проектного финансирования, проведения казначейских операций. С ГК «Страна Девелопмент» Альфа-Банк профинансирует строительство столичного «Сити-2» — две 450-метровые башни. А в рамках соглашения «Сибагро» будет построен город нового типа на берегу сибирской реки Томь. Благодаря сотрудничеству с Альфа-Банком, «Эгг-Ленд» (входит в группу компаний «ТАВРОС») запустит комплекс по производству 2 миллиардов яиц в год.

Соглашение с «Автодор — Платные Дороги» предполагает развитие совместных клиентских сервисов в цифровой среде, IT–решений и предоставление комплекса услуг для клиентов Альфа–Банка и пользователей платных дорог. Вместе с LEGENDA Альфа-Банк на платформе А-Токен будет выпускать цифровые финансовые активы и продвигать «зелёное» строительство в России.