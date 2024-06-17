Альфа-Банк улучшил возможности сервиса «Реестр платежей»

Ранее сервис импорта платежей был доступен только для крупных клиентов, сейчас одновременно осуществить до 5 тыс. платежей могут также клиенты малого и среднего бизнеса.

Сервис «Реестр платежей» поможет бизнесу упростить оплаты —провести их в один клик до 5 тыс. платежей и отслеживать их статус онлайн. Для этого необходимо сформировать список платежей в своей ERP-системе (например, 1С) и импортировать готовый файл в интернет-банк Альфа-Бизнес в разделе «Импорт реестров» в текстовом формате. Также клиенты могут редактировать платежи и скачивать отчеты по реестрам.

С помощью реестра можно отправлять различные типы платежей — юрлицу, частному лицу, в бюджет, нерезиденту, осуществлять платежи за третьих лиц, а также совершать массовые выплаты в пользу самозанятых. В одном реестре могут быть различные типы платежей. Дополнительные действия не понадобятся. До того, как отправить платеж на исполнение, в банке проверят при помощи сервиса ФНС, является ли получатель самозанятым. Проверка производится до отправки платежа на исполнение. А если получатель перестал быть самозанятым, отправитель получит сообщение на странице просмотра платежей реестра. Если в каком-либо из платежей есть ошибки, банк отобразит их на странице просмотра реестра — их можно будет исправить в интерфейсе банка.

«Мы всегда помогаем клиентам работать более эффективно. Благодаря обновлению сервиса "Реестр платежей" мы значительно ускорили процессы: теперь обработать файлы с тысячами платежей можно за несколько секунд. Это позволяет предпринимателям оперативно реагировать на потребности своего бизнеса и сосредоточиться на его развитии», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.