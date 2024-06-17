6 июня 2024 года Альфа-Банк совместно с Wildberries провел один из крупнейших выпусков ЦФА на рынке для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступила ведущая международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries.

Компания разместила цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 3 млрд рублей, сроком на 9 месяцев и фиксированным процентным доходом 17,5 % годовых.

Выпуск прошел на платформе Альфа-Банка А-Токен, где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения юридические и физические лица, а также Альфа-Банк.

Платформа А-Токен позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.