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Альфа-Банк совместно с Wildberries провел один из крупнейших выпусков ЦФА

6 июня 2024 года Альфа-Банк совместно с Wildberries провел один из крупнейших выпусков ЦФА на рынке для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступила ведущая международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries.

Компания разместила цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 3 млрд рублей, сроком на 9 месяцев и фиксированным процентным доходом 17,5 % годовых.

Выпуск прошел на платформе Альфа-Банка А-Токен, где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения юридические и физические лица, а также Альфа-Банк.

Платформа А-Токен позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxwRAjdA

/ Сибирское Информационное Агентство /
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