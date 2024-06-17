Банк "Приморье" приостановил открытие новых вкладов и счетов в долларах США и евро

12 июня 2024 года в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были введены блокирующие санкций OFAC, в результате, официальные торги долларом США и евро были прекращены. В свою очередь Банк "Приморье" вынужден приостановить открытие новых вкладов и счетов в долларах США и евро.

Тем не менее, Банк "Приморье" всегда выполняет свои обязательства перед клиентами в полном объеме и стремится сделать для вас максимально выгодные условия.

– Ввиду абсолютно непрозрачного и непрогнозируемого уровня курсов долларов США и евро, мы предлагаем нашим клиентам переоформить свои вклады, открытые в долларах США и евро, во вклады в китайских юанях или безналичное золото до конца июня 2024 года, без потери накопленных процентов и по максимально выгодному курсу. Тем самым, вы переводите свой актив из рисковых/”токсичных” валют в дружественный юань и стабильное золото с прозрачным и понятным курсообразованием. К сожалению, в дальнейшем мы не может гарантировать вам осуществление конверсионной операции по выгодному курсу в отношении долларов США и евро в случае падения курсов ЦБ, – говорится в сообщении банка.

По всем вопросам вы можете обращаться в наш контакт-центр 8-800-200-20-86.