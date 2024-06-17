Банк "Приморье" приостановил открытие новых вкладов и счетов в долларах США и евро

12 июня 2024 года в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были введены блокирующие санкций OFAC, в результате, официальные торги долларом США и евро были прекращены. В свою очередь Банк "Приморье" вынужден приостановить открытие новых вкладов и счетов в долларах США и евро.
Тем не менее, Банк "Приморье" всегда выполняет свои обязательства перед клиентами в полном объеме и стремится сделать для вас максимально выгодные условия.
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– Ввиду абсолютно непрозрачного и непрогнозируемого уровня курсов долларов США и евро, мы предлагаем нашим клиентам переоформить свои вклады, открытые в долларах США и евро, во вклады в китайских юанях или безналичное золото до конца июня 2024 года, без потери накопленных процентов и по максимально выгодному курсу. Тем самым, вы переводите свой актив из рисковых/”токсичных” валют в дружественный юань и стабильное золото с прозрачным и понятным курсообразованием. К сожалению, в дальнейшем мы не может гарантировать вам осуществление конверсионной операции по выгодному курсу в отношении долларов США и евро в случае падения курсов ЦБ, – говорится в сообщении банка.
По всем вопросам вы можете обращаться в наш контакт-центр 8-800-200-20-86.
- вклады в юанях: на 91 день-3%, 181 день-4,8%, 385 дней-5%;
- инвестиции в безналичное золото: за период с 01.06.2024 по 31.08.2024 по акции "Проценты на вес золота" - 3,00% годовых ежемесячно;
- вклады в рублях: на 181 и 271 день - максимальный процент 18,5%, на 91 день -17,5% по вкладу "Подарок".