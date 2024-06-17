ББР Банк приостановил безналичную конвертацию доллара США и евро

ББР Банк сообщил детали проведения валютыных операция после введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ.

Специалисты банка ответили на наиболее часто задаваемые вопросы:

1. Операции с наличной валютой:

осуществляется обмен всех валют, курс которых установлен на сайте Банка, в т.ч. доллара США и евро.

2. Безналичный обмен:

конвертация доллара США и евро приостановлена;

остальные валюты конвертируются, актуальные курсы вы можете посмотреть на сайте ББР Банка;

валютные переводы осуществляются в стандартном режиме.

Банк напоминает, что «безналичный курс» – это курс безналичного обмена при проведении операции в офисе ББР Банка, «курс в Интернет-банке» – курс безналичного обмена при проведении операции в ДБО.