ББР Банк приостановил безналичную конвертацию доллара США и евро

ББР Банк сообщил детали проведения валютыных операция после введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ.
Специалисты банка ответили на наиболее часто задаваемые вопросы:
1. Операции с наличной валютой:
- осуществляется обмен всех валют, курс которых установлен на сайте Банка, в т.ч. доллара США и евро.
2. Безналичный обмен:
- конвертация доллара США и евро приостановлена;
- остальные валюты конвертируются, актуальные курсы вы можете посмотреть на сайте ББР Банка;
- валютные переводы осуществляются в стандартном режиме.
Банк напоминает, что «безналичный курс» – это курс безналичного обмена при проведении операции в офисе ББР Банка, «курс в Интернет-банке» – курс безналичного обмена при проведении операции в ДБО.