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АКРА подтвердило кредитный рейтинг КБ «Солидарность» на уровне BB-(RU), изменив прогноз на «стабильный»

АКРА сообщает, что улучшение прогноза по кредитному рейтингу АО КБ «Солидарность» отражает ожидания агентства о возможном повышении оценки достаточности капитала с учетом усиления способности Банка к генерации капитала с учетом стабильных финансовых результатов за 2021 – 2022 гг.

Агентство указывает на улучшение диверсификации операционного дохода Банка и тенденцию к снижению показателя отношения операционных расходов к операционным доходам, при этом регуляторные нормативы выполняются со значительным запасом, что позволяет Банку выдерживать значительный прирост стоимости кредитного риска согласно результатам стресс-теста АКРА.

Также агентство отмечает улучшение диверсификации источников фондирования и низкую долю крупнейшей группы кредиторов (вкладчиков), а благодаря наличию на балансе большого объема денежных средств и ликвидных ценных бумаг Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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