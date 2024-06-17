Super Karto4ka Примсоцбанка вошла в ТОП-10 лучших детских карт по версии Выберу.ру

К началу школьных летних каникул "Выберу.ру" составил рейтинг банков с наиболее выгодными для клиентов детскими картами благодаря кэшбэку, бонусам и процентам на остаток счета. В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса "Выберу.ру" сравнили текущие параметры специальных карт для детей во всех российских банках. По итогам анализа и расчетов был подготовлен рейтинг "Лучшие детские дебетовые карты в мае 2024".



Методика расчетов позволила ранжировать карты для детей не только по размерам кэшбэка и процентам на остаток средств счета. Учитывались условия начисления процентов, снятия наличных без комиссий и лимит на бесплатные переводы, стоимость выпуска и обслуживания карты. В расчеты включались коэффициенты, отражающие дополнительные бонусы из программ лояльности банков, в том числе скидки от партнеров при оплате детской картой товаров и услуг. Таким образом, детская карта Примсоцбанка Super Karto4ka вошла в ТОП-10 лучших детских карт и заняла в рейтинге 10 место.