«РБК Инвестиции» включили вклад «Надёжный» от Примсоцбанка в ТОП-10 самых выгодных вкладов

«РБК Инвестиции» провели анализ предложений банков по вкладам и выбрали десять наиболее выгодных. В рейтинге не учитывались депозиты, требующие дополнительных услуг для получения максимальной процентной ставки.



Эксперты «РБК Инвестиции» отмечают, в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения сигнала повышается доходность сберегательных продуктов, растут ставки по кредитам — значит, в такой ситуации выгодно накапливать, а не тратить свои и заемные средства.



Вклад «Надежный» от Примсоцбанка занял в рейтинге 9 место. Напомним, «Надёжный» можно открыть на 181 день, минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. При открытии в офисе банка ставка составит 17,5%, при оформлении в интернет-банке – 17,6%.