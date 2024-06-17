«Цифра банк» запустил новый вклад «Первый-Плюс» и повысил ставки по действующим вкладам

«Цифра банк» с 14 июня 2024 года предлагает открыть новый вклад «Первый-Плюс» в рублях клиентам физическим лицам.

Процентная ставка по вкладу «Первый-Плюс» составляет:

С 1 по 60 день - 16.50% годовых в рублях

С 61 по 120 день – 14.50% годовых в рублях

С 121 по 180 день - 13.00% годовых в рублях

Проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца путем прибавления к сумме вклада. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей.

«Цифра банк» также повысил ставки по действующим вкладам в рублях для клиентов физических лиц.

Процентная ставка по вкладу «Основной» повышена до 14,40% годовых в рублях. Срок вклада — 395 дней.

Также повышены ставки по вкладу «Первый – Прайвет» до 14,70% годовых в рублях и по вкладу «Эксклюзивный – Прайвет» до 14,40% годовых в рублях.

С более подробной информацией об условиях вкладов можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: «Первый-Плюс», «Основной», «Первый – Прайвет» и «Эксклюзивный – Прайвет».