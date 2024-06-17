Страхование длинных вкладов повысят с 2025 года

Речь идет о программах от трех лет и суммой до 2,8 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление зампреда Совфеда Николая Журавлева.

В России решили увеличить страхование средств на длинных депозитах (от трех лет) до 2,8 млн рублей, рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев. По его словам, нововведение могут принять уже в этом году, тогда оно заработает с 2025-го.

Журавлев добавил: повышение страховки – это механизм стимулирования длинных денег. Он может стать альтернативой уменьшению налога на проценты по вкладам – с этим согласны все участники обсуждения, подчеркнул сенатор. До этого с инициативой сокращения сбора для длинных депозитов выступал Минфин. «Известия» направили запрос в ведомство.

ЦБ в апрельском докладе также поддерживал увеличение страховки. Регулятор предлагал поднять размер возмещения до 2 млн рублей по депозитам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного до трех лет. А также – поднять порог до 2,8 млн для таких сертификатов свыше трех лет.

Ранее стало известно, что вклады есть у каждого третьего россиянина, шесть из десяти вкладчиков не боятся потерять свои сбережения. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Портрет среднестатистического вкладчика – это мужчина (28%) или женщина (31%), старше 60 лет (36%), житель Москвы, Санкт-Петербурга (42%) или города-миллионника (35%), с высшим образованием (36%), предпочитающий либо интернет, либо смешанную модель медиапотребления – интернет и ТВ (по 31%).

Портрет россиянина, не имеющего банковских вкладов, – это молодежь 18-34 лет (76-73%), жители села (79%), с неполным средним (87%) или средним образованием (84%), плохим материальным положением (77%), активные телезрители (74%).