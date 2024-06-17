Telegram и VK перетянут рекламу с зарубежных ресурсов к концу года

По итогам 2024 года объем рынка инфлюенс-маркетинга вырастет на 33,5%, до 42,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и агентства eLama.

Объем рынка инфлюенс-маркетинга по итогам года, согласно реалистичному сценарию, вырастет к 2023-му на 33,5%, до 42,5 млрд рублей. В I квартале он составил 8,6 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – 6,1 млрд рублей.

Рынок Telegram-рекламы переживал взрывной рост в 2022–2023 годах, в 2024-м он прибавит еще 38,7%, говорится в документе. YouTube, как ожидается, прирастет на 36,7%, замыкает тройку лидеров VK с прогнозируемым ростом в 26,1%. Что касается Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) и видеостримингового сервиса Twitch, то эти соцсети сильного увеличения не продемонстрируют – 16% и 15% соответственно.

Сфера инфлюенса, согласно позитивному сценарию, продолжит развиваться на волне повышенного интереса рекламодателей, а борьба площадок за привлечение основной аудитории продолжится, говорится в исследовании.

Рост рынка за год превысит 47,3% и составит более чем 47 млрд рублей. Это касается в первую очередь VK и Telegram. Именно они будут главными драйверами такой динамики: прирост рекламных бюджетов у Telegram составит 70,7%, у VK – 44%, отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Telegram стал самым востребованным онлайн-приложением у жителей Иркутска. В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram, хотя еще год назад мессенджер занимал лишь четвертую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube по-прежнему занимает третью строчку, а замыкают топ-5 соцсеть VK и вновь набирающий популярность TikTok.