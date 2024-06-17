Что будет с долларом и рублём после ведения новых санкций – мнение эксперта БКС

12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), в связи с этим торги в долларах и евро были прекращены. Ценообразование на валютном рынке переходит во внебиржевое пространство. Что это значит для рынка? Что изменится для экспортёров и импортёров? И как теперь изменится динамика российского рубля? Разбирается эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Во-первых, валюту теперь нельзя купить или продать на организованном рынке, но по-прежнему можно проводить конвертацию через банки, отмечает эксперт в еженедельном шоу «Без плохих новостей».

– Для экспортёров и импортёров это означает, что теперь они смогут торговать долларами и евро по курсам, которые устанавливают банки. Это дополнительные расходы, так как разница между курсом покупки и продажей, то есть спрэд в банках обычно намного больше, чем на бирже. Он может составлять несколько процентов. В будущем спрэд, конечно, будет уменьшаться, так как кредитные организации будут конкурировать друг с другом за клиентов и стараться предложить более выгодный курс. Что касается бизнеса банков, то они получат дополнительный доход от валютных операций. Биржевые обороты по доллару и евро был на уровне 200 млрд рублей в день, это 50 триллионов рублей в год. Если банки будут зарабатывать хотя бы 1% на конвертации, это даст дополнительно банковской системе 500 млрд рублей прибыли в год.

Во-вторых, для определения официальных курсов к рублю будет использоваться теперь банковская отчётность, сведения, поступающие с цифровых платформ внебиржевых торгов. Курс будет публиковаться раз в день, по будням в 15:30 по московскому времени. По расчётам Банка России данные внебиржевого рынка являются репрезентативными, с октября 2022 Центробанк уже использовал данные внебиржевого рынка, разница с биржевым курсом была незначительной.

– Исключение биржевой торговли существенно снижает влияние спекулятивных операций на курс доллара и упрощает в каком-то смысле задачу регулятора по стабилизации курса рубля, – подчёркивает Максим Шеин.

В-третьих, для экспортных и импортных компаний сохраняются возможности для хеджирования валютных рисков через инструменты срочного рынка.

В-четвёртых, насколько адекватными будут курсы, и какова будет его динамика?

По мнению Максима Шеина, пока сохраняются биржевые торги по юаню, все остальные курсы будут пересчитываться по кросс-курсу и очевидно внебиржевой курс будет максимально приближен к реальности.

– Если валютный рынок полностью перейдёт во внебиржевое поле, то потенциально есть риск расхождения цен, но регулятор, очевидно, не заинтересован в этом, – поясняет Максим Шеин. – Что касается динамики курса, то она будет зависеть от состояния платёжного баланса, инфляции и величины процентных ставок. В текущей конъюнктуре этих параметров, это означает потенциальное ослабление российской валюты на 5-7% в год.

В пятницу, 14 июня, официальный курс доллара составил 89,06 руб., евро – 95,15 руб.