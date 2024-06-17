Билл Гейтс вложит миллиарды в атомную энергетику

Бизнесмен занимает шестое место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Об этом пишет зарубежное издание Bloomberg.

Компания миллиардера, соучредителя Microsoft Corp. Билла Гейтса TerraPower LLC на прошлой неделе заложила фундамент для строительства своего первого коммерческого реактора в Вайоминге, где закрывается угольная электростанция.

Компания TerraPower изучает более простые и дешевые реакторы с 2008 года и рассчитывает построить новый реактор в 2030 году.

«Я вложил более миллиарда [долларов – прим. ред.] и вложу еще миллиарды», – рассказал Гейтс каналу CBS.