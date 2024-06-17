Как санкции повлияют на российские компании?

После введения санкций Мосбиржа продолжает работу, торги российскими акциями и облигациями проходят в штатном режиме. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин рассказывает в еженедельном выпуске "Без плохих новостей", на какие секторы и компании санкции окажут наибольшее влияние.

Нефтегаз

– США расширили санкции против СПГ проектов Новатэка. Решение предсказуемое, но всё равно негативное и неприятное. Новые санкции только усилили проблемы, с которыми Новатэк и так уже столкнулся в рамках проекта «Арктик СПГ-2». От успеха этого проекта зависит судьба и всех последующих проектов. Одна из главных проблем для компании сейчас – это получение танкеров, особенно ледового класса, для транспортировки газа из Арктики. На решение этой проблемы могут уйти годы. На все остальные нефтегазовые компании влияние санкций минимальное. Хотя ограничения в финансовом секторе могут затронуть расчёты за товары, которые направляются на экспорт, – подчёркивает Максим Шеин.

Финансы

Основной удар пришёлся на Мосбиржу. Но, судя по структуре объёма торгов и комиссии, негатив для финансов Мосбиржи будет ограниченным.

– В первом квартале доля комиссии валютного рынка в комиссиях составила 13%, санкции могут потенциально привести к потере до 4% комиссионных доходов и соответственно до 2% выручки компании.

Металлургия

– Влияние минимальное, поскольку металлурги ориентированы в основном на внутренний рынок, доля продаж Северстали, ММК и ТМК внутри страны составляет около 90%. Единственное – могут вырасти транзакционные издержки при покупке иностранных товаров и оборудования.

Телеком

– На компании сектора телекоммуникаций и медиа влияние санкций тоже ограничено, поскольку у них нет значительного дохода от экспорта, но для них важен вопрос трансграничных платежей и стоимости импорта. Кроме того, для компании телекома и интернет-сегмента зона риска – это стоимость и возможность закупать оборудование. Санкции ограничивают оказание консалтинговых, облачных и других IT-услуг для российских предприятий. В среднесрочной перспективе от этого могут выиграть Cофтлайн, Астра и Диасофт, – резюмирует Максим Шеин.