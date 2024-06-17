Внутренний турпоток в России за пять лет вырос на 32%

С 2019 года внутренний туристический поток в России вырос на 32% – со 116 до 153 млн человек в год. Такие данные получены в результате исследования СберАналитики о развитии туристической отрасли. Для анализа использовались обезличенные ретроспективные данные о турпотоках и тратах отдыхающих в различных регионах страны.

Главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан. Эти же регионы лидируют и в структуре трат туристов.

Наилучшую динамику за эти годы показали регионы Северного Кавказа: здесь турпоток вырос на 87% больше, чем в среднем по стране. И именно сюда едет больше всего молодежи.

Средний возраст туриста в России – 44,6 лет. Чаще всего путешествуют россияне от 30 до 50 лет (52%). Доля туристов старше 60 лет за пять лет увеличилась и в 2023 году достигла 14%.

Совокупные расходы отдыхающих с 2019 года выросли в 1,8 раза, составив 1,8 трлн рублей. Люди готовы тратить больше на общепит, развлечения и отели. Именно на объекты размещения приходится около трети всех расходов в отпуске.

В среднем за пять лет исследования путешественники закладывали на поездку по России 6,4 дня. Однако в 2023 году типичная продолжительность поездки составила 5,6 дня, то есть этот показатель постепенно сокращается, а вот количество поездок растет.

«Аналитическая панель ″Туризм″ СберАналитики показывает потенциал регионов и помогает их развивать – повышать привлекательность и получать дополнительные доходы. Мы видим, что с каждым годом отдых в России набирает популярность. В пандемийном 2020 году отпуск в стране провели 92 млн граждан, в 2021-м и 2022-м – 115 млн, а в 2023-м – 153 млн, это абсолютный рекорд за все пять лет наблюдений. Полагаем, что и в этом году внутренний туризм порадует нас позитивной динамикой», – Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.

Исследование проводилось с помощью аналитической панели «Туризм» с января 2019 года по апрель 2024 года.