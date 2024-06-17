Спрос на льготную ипотеку в мае вырос до рекордных 63%

Аналитический центр Домклик Сбера в своем регулярном исследовании продолжает рассказывать о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в мае 2024 года. В этой части исследования эксперты рассказали о востребованности льготных ипотечных программ в российских регионах, лидирующих по количеству выдач.

Рынок льготной ипотеки ждут радикальные перемены. 1 июля 2024 года завершается действие программы «Господдержка» – одной из наиболее востребованных программ льготного ипотечного кредитования, а условия второй по популярности льготной программы – «Семейная ипотека» (для семей с детьми старше шести лет) будут изменены.

На пороге столь масштабных изменений спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня – 63,2% (с апреля +10 п.п.). Изменения отчетливо видны и в регионах, жители которых чаще всего берут ипотеку, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. В каждом из этих регионов процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос за месяц на 10-14 п.п. и составил около 75%.

Предыдущий рекорд по востребованности льготной ипотеки (61%) отмечался в декабре 2023 года на фоне введения ограничений в условия льготных ипотечных программ, затронувших в большей степени выдачи по «Господдержке».

«Семейная ипотека»

Программа «Семейная ипотека» оказалась наиболее востребованной льготной программой, обогнав программу «Господдержки» накануне ее завершения. На долю «Семейной ипотеки» пришлось 28,3% всех ипотечных сделок Сбера – максимальное значение за все время наблюдений (+5 п.п. к апрелю). Количество выдач при этом составило 21,8 тыс. шт., что на 63% больше, чем месяцем ранее.

Аналитики Домклик полагают, что вплоть до окончания действия «Семейной ипотеки» на текущих условиях спрос на нее будет высоким. Всплеск интереса к программе вызван предстоящими изменениями в условиях выдачи, одним из которых является то, что семьи с детьми старше 6 лет с 1 июля не смогут оформить ипотеку по текущей ставке (6%). Так, в мае процент таких заемщиков в сегменте «Семейной ипотеки» составил около 36%.

Наибольший спрос на программу зафиксирован в Республике Калмыкия – 41% от всех выдач по региону, Ставропольском крае – 40% и Республике Северная Осетия – Алания – 39%. Среди крупнейших регионов, лидирующих по количеству сделок, выделяются Тюменская область (39%), Ростовская область (36%) и Краснодарский край (35%).

Программа «Господдержка»

Рост спроса на ипотеку по программе «Господдержка» тоже оказался внушительным: было выдано 21,4 тыс. шт. кредитов, что на 53% больше, чем в апреле. На долю «Господдержки» пришлось 27,7% всех выдач по стране (+ 3,4 п.п. к апрелю), что также является рекордом.

Аналитики Домклик отмечают, что за ростом спроса на программу стоит не только желание россиян успеть взять ипотечный кредит на новостройку по низкой ставке. Покупатели также стремятся оформить кредит на ИЖС, ведь «Господдержка» – единственная программа, которая позволяет строительство своими силами (без подрядчика). Так, в мае на кредитование ИЖС пришлось около 40% всех выдач по программе. Для сравнения: процент выдач на ИЖС в сегменте «Семейной ипотеки» всего 18%.

Наибольший спрос на программу был отмечен в Республике Адыгея (Адыгея) – 45% от всех выдач по региону, Республике Тыва – 43% и в Калининградской области – 39%. Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (37%), Санкт-Петербург (36%) и Воронежская область (33%).

IT-ипотека

После возобновления действия IT-ипотеки спрос на нее также бьет рекорды: на долю программы пришлось 3,6% всех выдач Сбера – максимум за время наблюдений.

Как и ожидалось, программа пользуется высоким спросом в столичных регионах. По доле выдач IT-ипотеки в общем количестве сделок с большим отрывом лидируют Москва (12%) и Санкт-Петербург (10%). В остальных крупнейших регионах показатель не превышает 5%.

«Дальневосточная и Арктическая ипотека»

Спрос на «Дальневосточную и Арктическую ипотеку» стабилен: с апреля ее доля в общем количестве выдач не опускается ниже 3%. Эксперты подчеркивают, что стабильность спроса – также результат последовательного расширения условий кредитования. В частности, теперь для получения «Дальневосточной и Арктической ипотеки» в Сбербанке педагогам и медикам достаточно не пяти лет стажа, а трехмесячного стажа работы. География ее применения также продолжает расширяться.