Иркутские семьи могут принять участие в конкурсе «ЭКОСЕМЬЯ.ИРК»

Семьи областного центра могут принять участие в конкурсе «ЭКОСЕМЬЯ.ИРК». Его проводит министерство природных ресурсов и экологии региона в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды».
Предусмотрено три номинации:
- ЭкоСемья года;
- Зеленая семья;
- Эко-надежда.
Каждая из них направлена на выявление и поощрение конкретных достижений семей в сфере экологии и природопользования.
Победителям конкурса вручат дипломы, благодарственные письма и подарочные сертификаты. Церемония награждения состоится во время празднования Дня Байкала 1 сентября.
Подать заявку для участия можно по ссылке.