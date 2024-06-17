Иркутские семьи могут принять участие в конкурсе «ЭКОСЕМЬЯ.ИРК»

Семьи областного центра могут принять участие в конкурсе «ЭКОСЕМЬЯ.ИРК». Его проводит министерство природных ресурсов и экологии региона в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды».

Предусмотрено три номинации:

ЭкоСемья года;

Зеленая семья;

Эко-надежда.

Каждая из них направлена на выявление и поощрение конкретных достижений семей в сфере экологии и природопользования.

Победителям конкурса вручат дипломы, благодарственные письма и подарочные сертификаты. Церемония награждения состоится во время празднования Дня Байкала 1 сентября.

Подать заявку для участия можно по ссылке.