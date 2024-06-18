Даши Намдков: «Чтобы быть сильным, нужны крепкие корни»

«Если бы ленд-арт парк «Тужи» находился на Байкале, то понятно, что всё было бы прекрасно, и это происходило бы автоматически. Но наша бурятская деревня Укурик далеко и от Байкала, и от Агинского автономного округа, и от Республики Бурятия. Она затерялась в забайкальской тайге в 140 километрах от Читы. И это уже совсем другая история». Так о своём проекте по возрождению родовой деревни говорит художник Даши Намдаков. Тем не менее, парку «Тужи» в этом году уже три года и он становится всё более известным и популярным местом в России. В чём его смысл и как он меняет не только территорию, но и людей – в нашем материале.

Ольга Бронштейн (слева), Даши Намдаков (справа) во время презентации проекта «Тужи» в Галерее В. Бронштейна. Фото: Алексей Сулимов.

«В такой идее нуждаются не только буряты»

История небольшой бурятской деревни Укурик похожа на судьбу очень многих подобных поселений – постепенно умирающих и никому не нужных. Разница была только в одном – здесь родился и вырос всемирно известный художник Даши Намдаков. И это стало шансом для спасения деревни.

– Когда я жил за границей и приезжал на родину, старики вели со мной беседы о том, что надо спасать деревню, потому что все уезжают и забывают свои корни и традиции. А для бурятов это очень важно: чтобы наши потомки были сильными, они должны быть с крепкими корнями. А для этого корни надо подпитывать. Собственно, идея о спасении Укурика и стала основанием для проекта ленд-арт парка «Тужи», – рассказал предысторию Даши.

Фото: Алексей Сулимов.

Предоставлено Галереей В. Бронштейна

А «инструментом спасения» стало дело, которым художник и его семья занимается всю жизнь – искусство. Как уточнил Даши, «то, что мы умеем делать руками». Предложенную идею поддержала все земляки Намдакова, и в итоге люди, как в советское время, собрались все вместе и стали создавать ленд-арт парк «Тужи» в двух километрах от деревни.

– Это очень красивое место, там всегда проводили различные праздники и соревнования, и слава богу, что с ним ничего не произошло за минувшие годы. Мы стали ставить там скульптуры, для которых собирали в тайге разные коряги и старые, упавшие деревья. И произошло чудо, потому что оказалось, что в такой идее нуждается не только наша бурятская деревня, но и жители окрестных посёлков – они приезжали к нам, чтобы помочь строить парк. И это было просто невероятное единение, – поделился Даши.

Фото: Алексей Сулимов.

Предоставлено Галереей В. Бронштейна

В итоге, в «духовном» смысле проект оказался шире, чем предполагал его инициатор, и, по его мнению, он спасает не только, бурятов, но и души других народов.

«Я чувствую себя частью большого дела»

В строительство парка Даши – посоветовавшись с семьёй – вложил деньги, полученные от продажи дома в Англии. При этом он подчёркивает, что за такой проект, как «Тужи», не возьмётся ни один бизнесмен, потому что он не «отбиваемый» и не прибыльный. Тем более, что находится парк не в топовых туристических локациях.

Фото: Алексей Сулимов.

Предоставлено Галереей В. Бронштейна

– Если бы ленд-арт парк «Тужи» находился на Байкале, то понятно, что всё было бы прекрасно, и происходило автоматически. Но наша бурятская деревня Укурик находится далеко и Байкала, и от Агинского автономного округа, и от Республики Бурятия. Она затерялась в забайкальской тайге в 140 километрах от Читы. И это уже совсем другая история – история по сохранению места, откуда я родом, в которую вовлечена вся моя семья, – отметил Даши.

Занимается проектом «Тужи» старшая дочь Даши – Софья. Она закончила школу и университет в Англии, приехала на родину, чтобы реализовывать идею отца и таким образом поддержала возрождение родовой деревни. И идея работает: если раньше из деревни все уезжали, то сейчас люди возвращаются, строят дома, здесь появились дети.

Занимается проектом «Тужи» старшая дочь Даши – Софья.

Фото: Алексей Сулимов. Предоставлено Галереей В. Бронштейна

– Для меня этот проект – в первую очередь, дань родине. Примером мне служит папа, который путешествовал по миру, но при этом всегда возвращался на родину, чтобы восполнить свою энергию. И сейчас я понимаю, что если мы забудем про свои корни, то дальше не сможем расти – как дерево без корней. Сейчас я вижу, как меняется ситуация: когда мы начинали проект в деревне зимовали 5-6 домов, а сейчас почти тридцать из шестидесяти. Это классно, мне это нравилось, потому что я чувствую себя частью большого дела. Своим примером мы хотим показать, что такой проект можно затеять хоть где – и совсем не обязательно в Москве или Подмосковье, потому что он имеют смысл на вашей малой родине. Иногда мне кажется, что наши предки – там, в парке и они рады, тому, что происходит, они пришли в умиротворение. И мы это чувствуем. Я счастлива, – поделилась Софья.

Фото: Алексей Сулимов.

Предоставлено Галереей В. Бронштейна

«В любом процессе должна быть загадка»

В этом году ленд-арт парку «Тужи» будет три года. Проект поддерживают музей современного искусства Москвы, губернатор Забайкальского края, уполномоченный представитель президента РФ по Дальневосточному округу, друзья художника.

Парк принимает гостей круглый год, здесь построены несколько благоустроенных домов, будет две гостиницы по десять номеров каждая. Но дальше номерной фонд вряд ли будет увеличиваться.

– Этот проект делался для того, чтобы поддержать деревню, но мы не хотим, чтобы он её «съел». Очень важно, чтобы сохранился баланс, – подчёркивает Даши. Кроме того, он делает акцент на том, что в «Тужи» не приезжают для того, чтобы пожарить шашлыки.

– Мы пытаемся максимально погрузить гостей в историю села, и это самая популярная экскурсия. У нас есть творческие мастерские, мы организуем сплавы по реке и прогулки на лошадях. Можно приехать в качестве волонтёра: в парке всегда есть чем заниматься. В частности, в этом году мы заявились на грант по строительству эко-тропы, проект которой нарисовал Даши, – рассказала Софья.

Ещё один проект по развитию парка уже получил в этом году поддержку президентского фонда: в первые выходные августа в «Тужи» состоится третий арт-фестиваль, посвященный современному искусству. Как пояснил Даши, фестиваль – это дорогое удовольствие, потому что на него приезжает много художников, артистов, музыкантов, композиторов. И с грантовой поддержкой его будет проще организовать и провести.

Фото: Алексей Сулимов.

Предоставлено Галереей В. Бронштейна

А вот на вопрос о том, как будет развиваться проект «Тужи» дальше Даши ответил с чисто восточной уклончивостью:

– Когда мы начинали строить парк, мы сами не знали, во что он вырастет. Сейчас, через три года, видим определённый результат, но что будет с проектом через 5-10-15 лет, я не знаю, и для нас, буддистов – это правильно, потому что, когда ты знаешь, то не интересно и затевать что-то. В любом процессе должна быть загадка.