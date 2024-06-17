Названа цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль

В мае 2024 года на вторичном рынке Москвы экспонируется 55,2 тыс. квартир. При этом доля предложения лотов, где заявлен вид на Кремль, составляет 0,06% или 35 объектов. Об этом рассказали эксперты компании Skolkovo Realty.

За год – с мая 2023 года – объем предложения квартир с прямым видом на Кремль в Москве вырос на 4 лота.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что наиболее широкий выбор квартир в продаже с видом на Кремль был зафиксирован на рынке в сентябре 2021 года, когда в продаже находилось 36 объектов.

На данный момент самая доступная квартира с видом на Кремль в Москве продаётся за 20,4 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 2-комнатную квартиру площадью 59 кв. м. Объект располагается на 14 этаже 25-этажного дома в ЮВАО.

Самая дорогая квартира с видом на Кремль, которая сегодня есть в продаже, оценивается в 538 млн рублей. Объект располагается в районе Якиманка. Площадь объекта составляет 355 кв. м.

Самый близкий лот к стенам Кремля сегодня продается на рынке за 120 млн рублей. Объект располагается всего в 250 метрах по прямой от этого объекта. В рамках этого бюджета можно приобрести 2-комнатный апартамент площадью 75 кв. м.