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Аренда жилья дорожает по всей России

Особенно отличился Воронеж, где за три месяца съем квартир подорожал наполовину. Данные приводит портал Restate.

Воронеж стал абсолютным рекордсменом по темпам удорожания аренды среди всех российских «миллионников»: с начала марта по середину июня средняя ставка выросла с 16 до 24 тыс. рублей в месяц, то есть ровно на 50%. Именно столько (+/- 2 тыс. руб.) теперь стоит снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом на окраине города, например, такую. В центре же ставки начинаются с 30 тыс. рублей в месяц.

Соперничать с Воронежем по этому показатели могут разве что Сочи, не являющиеся «миллионником».

Там за три месяца аренда подорожала на 44% – до 92 тыс. рублей в месяц. Но здесь очевиден фактор сезонности – как и в любом городе-курорте. Зимой средняя ставка в Сочи обычно вдвое ниже. Значительно число владельцев квартир в низкий сезон сдают свою собственность на длительный срок, в высокий переходя на посуточную аренду – отсюда и разница. Впрочем, комнату в бывшем общежитии, переделанную в студию, и сейчас можно снять за 20 тыс. рублей в месяц.

 Довольно сильно подскочила стоимость аренды жилья и в Санкт-Петербурге – на 7 тыс. рублей (+15%) – до 52 тыс. рублей в месяц.

Это тем более неожиданно, учитывая, что с августа по середину апреля ставка в городе на Неве практически не менялась. Правда, и в этом случае нельзя исключать фактор сезонности. Так, многие из тех, кто постоянно проживает за границей, возвращаются на лето в родной город, продолжая сдавать свое жилье, но при этом снимая другое для себя на несколько месяцев. За 52 тыс. рублей можно снять довольно просторную «двушку» в спальном районе или однокомнатную квартиру ближе к центру.

Чуть меньше, на 6 тыс. рублей (+18%) увеличилась средняя ставка в Казани. На 15% выросла с начала марта аренда в Перми, на 9% – в Омске, на 8% – в Челябинске. В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде рост составил 3-6% – это плюс 1-2 тыс. рублей в месяц. В Ростове-на-Дону, Уфе и Краснодаре стоимость аренды весной не изменилась никак.

Зато в трех мегаполисах страны тенденция обратная: аренда дешевеет.

Выделяется на общем фоне столица, где ставка уменьшилась с начала весны на 11 тыс. рублей в месяц, то есть на 8%, вернувшись к показателям начала октября. В Москве самый большой объем предложения, который постоянно увеличивается за счет инвестиционных покупок недвижимости «под сдачу». Высокая конкуренция тем самым ограничивает рост ставок.

На 2 тыс. рублей (- 6%) подешевела аренда в Новосибирске и на 1 тысячу (- 35) – в Красноярске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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