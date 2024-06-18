Новости

Об истории Иркутска – за ужином. Как отправиться в путешествие во времени

13 июня во всем мире отмечали День маленького путешествия. Мы уже поделились идеями о том, как интересно и с пользой провести выходные, не уезжая далеко от Иркутска. А сегодня расскажем… о путешествиях во времени. Не секрет, что наш город славится богатой историей, привлекающей большое число туристов. «Знакомство с историческим прошлым может быть не только интересным, но и вкусным», – говорит директор по развитию Ассоциации «Байкальская виза» Елена Дуберштейн.  О том, как ресторан «BUTIN» открывает двери в мир истории Иркутска через призму гастрономии, – в нашем материале.

«Иркутску можно сказать повезло. История города переплетена с судьбами ярких и известных личностей: декабристы, Колчак, Гайдай, Мацуев, – говорит Елена Дуберштейн. – Туристы рады окунуться в исторические детали. Готовы для этого выделить время в своем путешествии на Байкал». По мнению эксперта, городу не хватает полноценных туристических продуктов, включающих и экскурсии, и гастрономический опыт, и мастер-класс или театрализованный перформанс. «Байкальская виза» решила восполнить этот пробел, предложив иркутянам и туристам исторические встречи в ресторане «В гостях у Бутина».

«Идея исторических гастроужинов вызвала ажиотаж»

По словам Елены, «BUTIN» – это место, где история переплетается с высокой гастрономией, камерной атмосферой и хорошим сервисом. Ресторан назван в честь известного иркутского купца и мецената Михаила Бутина и располагается в историческом здании. Каждый ужин здесь – не просто прием пищи, а настоящее путешествие во времени. Это возможность узнать много нового о жизни и культуре дореволюционного Иркутска, наслаждаясь при этом современной кухней.

«Такой формат вызвал интерес, ведь это что-то новое для Иркутска: соединить гастрономию и исторический экскурс, – делится Елена. – Изначально проект ставил перед собой цель поддержать историческую концепцию заведения. Хотелось вызвать интерес к истории Иркутска. Сегодня желающих посетить такие гастроужины – не счесть, проект успешно развивается». 

«Не только ужины, но и гастроспектакли»

Исторические гастроужины – не единственный необычный формат в ресторане «BUTIN». Впервые в Иркутске здесь прошел гастроспектакль «Русский купеческий стол». Режиссером выступил известный в России гастроархитектор Игорь Шеин, а театральная труппа состояла из команды ресторана.

«Гастропредставление готовили по особому меню, куда вошли блюда иркутского купечества XIX века, – рассказывает Елена. – Действие начиналось с закусочного стола: мясного, рыбного, овощного. Трапезу дополняли любимые напитки той эпохи. После гости переходили к супу, межблюдьям, жаркому и десерту. А ключевым событием спектакля стало шоу с опьянением живого осетра».

В России подобные спектакли прежде проводились в Москве и нескольких городах Сибири. Иркутск стал седьмым городом, где прошло гастропредставление. «Трапеза всегда была важным событием. – как говорит Игорь Шеин, – Правильно есть и закусывать – настоящее искусство. Теперь и иркутяне смогли постичь тайну настоящего купеческого застолья». 

«В планах – полноценная экскурсия»

Читайте также:

Из-за ремонта дорог на Ольхоне грузовики будут погружаться на паром в первую очередь
20 июня 2024
Лето в Иркутске: куда сходить, что посмотреть, где пообедать? 
19 июня 2024

«Байкальская Виза» решила стать амбассадором иркутской купеческой кухни. Сейчас команда ресторана «BUTIN» изучает кулинарные книги XIX века из музея истории Иркутска, чтобы дополнить традиционные рецепты современными трендами и представить иркутянам и гостям города. «В планах, – говорит Елена Дуберштейн, – и создание полноценной экскурсии с посещением особняка Михаила Бутина и винных подвалов Бутина, где сейчас расположен одноименный ресторан. Винные подвалы, построенные еще в XVIII веке, являются памятником архитектуры и сохранились практически в первозданном виде. Особый акцент в экскурсии планируется сделать на мистических историях. В подвалах Бутина до сих пор сохранились потайные двери и тоннели. Завершится экскурсия дегустацией любимых блюд иркутских купцов».  

Гастрономия и экскурсии – в тренде

Тренд совмещения гастрономических удовольствий и экскурсионных программ будет только укрепляться, считают эксперты. В Иркутске таких примеров уже немало. Например, кулинарная студия Anetti проводит Декабристские вечера с погружением в историческую эпоху и дегустацией блюд тех времен. А известный иркутский гид Надежда Гринева предлагает туристам посетить ресторацию купца Немчинова, где можно насладиться блюдами сибирской кухни, а заодно – познакомиться с историей города. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1296)


Реклама на сайте

Санкции против Мосбиржи. Что будет с долларом, рублём и евро?
Панику остановили
Обстановка на валютном рынке близка к панической
«Ситуация как в 2022». Аналитики – о причинах укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес