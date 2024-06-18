Об истории Иркутска – за ужином. Как отправиться в путешествие во времени

13 июня во всем мире отмечали День маленького путешествия. Мы уже поделились идеями о том, как интересно и с пользой провести выходные, не уезжая далеко от Иркутска. А сегодня расскажем… о путешествиях во времени. Не секрет, что наш город славится богатой историей, привлекающей большое число туристов. «Знакомство с историческим прошлым может быть не только интересным, но и вкусным», – говорит директор по развитию Ассоциации «Байкальская виза» Елена Дуберштейн. О том, как ресторан «BUTIN» открывает двери в мир истории Иркутска через призму гастрономии, – в нашем материале.

«Иркутску можно сказать повезло. История города переплетена с судьбами ярких и известных личностей: декабристы, Колчак, Гайдай, Мацуев, – говорит Елена Дуберштейн. – Туристы рады окунуться в исторические детали. Готовы для этого выделить время в своем путешествии на Байкал». По мнению эксперта, городу не хватает полноценных туристических продуктов, включающих и экскурсии, и гастрономический опыт, и мастер-класс или театрализованный перформанс. «Байкальская виза» решила восполнить этот пробел, предложив иркутянам и туристам исторические встречи в ресторане «В гостях у Бутина».

«Идея исторических гастроужинов вызвала ажиотаж»

По словам Елены, «BUTIN» – это место, где история переплетается с высокой гастрономией, камерной атмосферой и хорошим сервисом. Ресторан назван в честь известного иркутского купца и мецената Михаила Бутина и располагается в историческом здании. Каждый ужин здесь – не просто прием пищи, а настоящее путешествие во времени. Это возможность узнать много нового о жизни и культуре дореволюционного Иркутска, наслаждаясь при этом современной кухней.

«Такой формат вызвал интерес, ведь это что-то новое для Иркутска: соединить гастрономию и исторический экскурс, – делится Елена. – Изначально проект ставил перед собой цель поддержать историческую концепцию заведения. Хотелось вызвать интерес к истории Иркутска. Сегодня желающих посетить такие гастроужины – не счесть, проект успешно развивается».

«Не только ужины, но и гастроспектакли»

Исторические гастроужины – не единственный необычный формат в ресторане «BUTIN». Впервые в Иркутске здесь прошел гастроспектакль «Русский купеческий стол». Режиссером выступил известный в России гастроархитектор Игорь Шеин, а театральная труппа состояла из команды ресторана.

«Гастропредставление готовили по особому меню, куда вошли блюда иркутского купечества XIX века, – рассказывает Елена. – Действие начиналось с закусочного стола: мясного, рыбного, овощного. Трапезу дополняли любимые напитки той эпохи. После гости переходили к супу, межблюдьям, жаркому и десерту. А ключевым событием спектакля стало шоу с опьянением живого осетра».

В России подобные спектакли прежде проводились в Москве и нескольких городах Сибири. Иркутск стал седьмым городом, где прошло гастропредставление. «Трапеза всегда была важным событием. – как говорит Игорь Шеин, – Правильно есть и закусывать – настоящее искусство. Теперь и иркутяне смогли постичь тайну настоящего купеческого застолья».

«В планах – полноценная экскурсия»

«Байкальская Виза» решила стать амбассадором иркутской купеческой кухни. Сейчас команда ресторана «BUTIN» изучает кулинарные книги XIX века из музея истории Иркутска, чтобы дополнить традиционные рецепты современными трендами и представить иркутянам и гостям города. «В планах, – говорит Елена Дуберштейн, – и создание полноценной экскурсии с посещением особняка Михаила Бутина и винных подвалов Бутина, где сейчас расположен одноименный ресторан. Винные подвалы, построенные еще в XVIII веке, являются памятником архитектуры и сохранились практически в первозданном виде. Особый акцент в экскурсии планируется сделать на мистических историях. В подвалах Бутина до сих пор сохранились потайные двери и тоннели. Завершится экскурсия дегустацией любимых блюд иркутских купцов».

Гастрономия и экскурсии – в тренде

Тренд совмещения гастрономических удовольствий и экскурсионных программ будет только укрепляться, считают эксперты. В Иркутске таких примеров уже немало. Например, кулинарная студия Anetti проводит Декабристские вечера с погружением в историческую эпоху и дегустацией блюд тех времен. А известный иркутский гид Надежда Гринева предлагает туристам посетить ресторацию купца Немчинова, где можно насладиться блюдами сибирской кухни, а заодно – познакомиться с историей города.