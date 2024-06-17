«Усольский свинокомплекс» приостановил работу магазинов из-за хакерских атак

СХПК «Усольский свинокомплекс» временно приостановил работу своих фирменных магазинов из-за хакерских атак, которым подверглась организация. Подробности сообщаются на официальном сайте предприятия.

«В связи с хакерскими атаками (DDoS-атаки на серверы, отвечающие за реализацию продукции), проведенными 16 июня на инфраструктуру СХПК «Усольский свинокомплекс», реализация продукции предприятия приостановлена ориентировочно до 21 июня 2024 года», – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что утечки персональных данных не произошло.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс» – это одно из крупнейших в Сибири мясоперерабатывающих предприятий. Оно производит продукцию из охлажденной свинины и базируется в Иркутской области.