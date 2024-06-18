Сколько сибиряки готовы платить за мобильную связь?

Почти половина опрошенных россиян (49%) в среднем платят до 600 рублей в месяц за мобильную связь и интернет. Среди сибиряков этот процент оказался чуть ниже – 43%. Треть россиян (30%) платят от 600 до 1000 рублей в месяц и 21% – более 1000 рублей. При этом комфортным уровнем для большинства россиян (54%) был бы тариф до 400 рублей в месяц, то есть они хотели бы платить за сотовую связь в среднем на 200 рублей меньше. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ и банком “Открытие”.

Среди жителей регионов самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского региона – 30% из них платят больше 1000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В то время как в Уральском и Северо-Западном регионах жители чаще пользуются самыми недорогими тарифами (31%) – до 200 или 400 рублей. В Сибири ценовой диапазон до 400 руб. выбирают 21% опрошенных, до 600 рублей – 22% и 20% – до 800 рублей.

Отметим, что почти половина россиян (48%) платит за себя и кого-то из членов семьи, еще 47% – только за себя, и за 5% ответивших связь оплачивает семья или работодатель.

Большинство опрошенных (53%) назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Еще для 22% – низкое качество связи, для 15% – медленный интернет, и еще для 7% – спам-звонки.

Сибиряки в перечне услуг для себя отметили как самые важные гигабайты интернета (64%), 51% – минуты звонков, 35% – трафик в мессенджерах без доплаты, 22% – домашний интернет и 23% – доступ в музыкальные и видео-сервисы. В меньшей степени пользователи заинтересованы в подключении близких в один тариф (14%), СМС (10%) и в бесплатных минутах в роуминге со странами СНГ (7%).

«Большинство россиян находят текущие цены на мобильную связь относительно комфортными, хотя предпочли бы тратить меньше. Половина жителей оплачивает связь не только за себя, но и за членов своей семьи, а также, например, покупает дополнительные SIM-карты для планшетов и других дополнительных девайсов, детских часов, управления охранными системами. Поэтому важно предоставлять абонентам возможность выбирать важные для них опции и отказываться от ненужных. Такой “конструктор” позволяет пользователям управлять наполнением тарифов и их стоимостью. ВТБ Мобайл в ближайшее время оптимизирует данную опцию, сделав ее более удобной для клиентов», – прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.