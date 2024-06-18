ВТБ принял участие в работе Байкальского международного форума партнеров

ВТБ в Иркутской области оказал содействие в проведении V Байкальского международного форума партнеров. Организатором БМФП выступает Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.

В этом году внимание организаторов было направлено на рост международного сотрудничества и вовлечение регионального бизнеса в реализацию инвестиционных проектов на территории Приангарья. В работе Форума приняли участие представители бизнеса из Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и других. Спикеры банка приняли участие в пленарном заседании и блоке деловой программы, посвященном вопросам международного сотрудничества.

«Форум еще раз подтвердил, что основным фокусом экономического развития сегодня становится расширение сотрудничества иркутского бизнеса со странами Востока и Центральной Азии. Со своей стороны, мы отмечаем, что все больше компаний регионального бизнеса налаживают международные отношения. Мы стремимся обеспечить потребности, используя зарубежную инфраструктуру филиалов и дочерних банков ВТБ», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

БМФП – это площадка, которая каждый раз предлагает бизнесу новые формы интеграции. В этот раз при поддержке ВТБ для предпринимателей региона был организован КВИЗ, на котором участники показали свою эрудицию в самых разных областях знаний, включая вопросы по финансовой грамотности. Формат оказался востребованным и получил живой отклик участников. Все команды получили призы от банка.